В Башкирии шестилетнему эпилептику отказали в лекарствах

В Туймазинском районе Башкирии прокуратура добилась выдачи бесплатного лекарства страдающему от эпилепсии шестилетнему ребенку, сообщает портал ToDay News Ufa. В 2015 году мальчику прописали лекарство, которое, в соответствии с законодательством, предоставлялось бесплатно.
В 2018-м врачи отказались выписывать рецепт на препарат, мотивировав это тем, что в аптеках его нет. Родителям пришлось покупать таблетки на свои средства. По факту произошедшего они обратились в прокуратуру. После вмешательства правоохранителей ребенку выдали три упаковки противоэпилептического препарата.
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