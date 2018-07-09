В Башкирии шестилетнему эпилептику отказали в лекарствах

В Туймазинском районе Башкирии прокуратура добилась выдачи бесплатного лекарства страдающему от эпилепсии шестилетнему ребенку, сообщает портал ToDay News Ufa. В 2015 году мальчику прописали лекарство, которое, в соответствии с законодательством, предоставлялось бесплатно.

В 2018-м врачи отказались выписывать рецепт на препарат, мотивировав это тем, что в аптеках его нет. Родителям пришлось покупать таблетки на свои средства. По факту произошедшего они обратились в прокуратуру. После вмешательства правоохранителей ребенку выдали три упаковки противоэпилептического препарата.