В Иркутске загорелся авиационный завод

Днем 9 июля в анодно-малярном цехе Иркутского авиационного завода произошло возгорание, пишет "Газета.ru". Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте работают 16 единиц техники и 62 человека.
Пожару присвоен повышенный уровень сложности, существует угроза распространения огня на соседние строения. По предварительным данным, никто не пострадал.
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