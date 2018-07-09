Под Вологдой медведица с выводком не выпускала женщину из леса

В деревне Дуброво Череповецкого района Вологодской области спасатели помогли 31-летней местной жительнице выбраться из леса, передает FlashNord. Она отправилась за морошкой, а позже на это же место пришла медведица с выводком.
Хищники расположились в трех метрах от женщины и не давали ей уйти. "Пленница" позвонила в службу спасения. Прибывшие на место спасатели с охотоведом отогнали медвежье семейство сигнальными ракетами.
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