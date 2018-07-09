На Урале полицейский застрелил собаку на глазах свидетелей

Очевидцы сняли на видео, как сотрудник полиции стреляет из табельного оружия в агрессивную бойцовскую собаку. Началась эта история с того, что гулявший по проспекту Космонавтов в Екатеринбурге мужчина с американским стаффордширским терьером на поводке неожиданно упал. Прохожие попытались подойти, чтобы помочь ему, однако собака стала нападать на них. Несколько человек пострадали. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь, однако пес не подпускал к хозяину даже медиков и бросался на полицейскую машину. В результате один из правоохранителей застрелил агрессивное животное. "Применить табельное оружие, прибывшим по сообщению граждан полицейским, пришлось в связи с тем, что собака кидалась на людей, не давала оказать упавшему мужчине помощь", – цитирует URA.Ru руководителя пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых. Позже выяснилось, что хозяин собаки просто был сильно пьян и заснул на ходу.