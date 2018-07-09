Есть жертвы: на уральском заводе произошел взрыв

На заводе ферросплавов в городе Серове Свердловской области произошел взрыв, передает Ura.ru. По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что ковш, в который заливают металл, оказался влажным.
Соприкосновение воды и раскаленного материала закончилось взрывом. Брызги металла залили кабину крана, работавшая на нем женщина погибла. По факту произошедшего ведется проверка.
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