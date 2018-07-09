Знаменитая балерина трагически погибла в центре Петербурга

На пешеходном перекрестке на Невском проспекте автомобиль сбил старейшего педагога Мариинского театра, знаменитую балерину Ольгу Искандерову, передает Teleprogramma.pro. Трагическое ДТП случилось еще в июне, однако о личности жертвы стало известно только сейчас. Искандерова жила одна в квартире на улице Марата в центре Санкт-Петербурга, поэтому долгое время ее никто не искал. Теперь ученики балерины разыскивают морг, в котором находится ее тело.

Согласно записям с камер наружного наблюдения, Искандерова переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, однако, когда уже была на проезжей части, загорелся красный. В деле значится, что балерина совершала переход не по правилам дорожного движения. В связи с этим водитель сбившего ее автомобиля – 28-летний житель Владивостока – может избежать наказания.