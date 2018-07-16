В России с размахом отметили День металлурга
С 13 по 15 июля торговая сеть "Пятерочка" провела серию праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню металлурга. Они прошли в Липецке, Орле, Старом Осколе, Магнитогорске и еще пяти городах, связанных с металлургией.
"Пятерочка" серьезно проработала праздничную программу, которая была интересной для детей и взрослых. В магазинах прошли танцевальные шоу, викторины, конкурсы и даже розыгрыши бытовой техники и телевизоров.
Самые юные гости праздника с интересом наблюдали за процессом чеканки поздравительных монет. Дети вдоволь смогли наесться сладкой ваты и разукраситься аквагримом.
В одном из крупнейших центров российской металлургии – Нижнем Тагиле – в честь праздника открылась фотовыставка, посвященная лучшим сотрудникам знаменитого металлургического комбината.
Директор Южно-Уральского дивизиона "Пятерочки" Константин Смольников назвал профессию металлурга тяжелым, почетным и честным трудом. "День металлурга – это один из главных праздников для региона. Торговая сеть "Пятерочка" поздравляет всех металлургов и желает благополучия и процветания им и их семьям!" – сказал Смольников.
К поздравлениям присоединились директор Центрально-Черноземного дивизиона Владимир Трепаков и глава Уральского филиала Ольга Петько.
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