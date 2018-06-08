Нагоняй от Путина ускорил ленивых чиновников

Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным – удивительное и во многом уникальное событие. Сразу после него, а зачастую и в ходе, чиновники на местах развивают необычайную активность, начиная решать дела, до которых их руки по тем или иным причинам не доходили месяцами или годами.

Так, в прямой эфир с президентом вышла многодетная мать из Томска Наталья Журова. Женщина пожаловалась главе государства, что не может получить гарантированный законом участок земли. По ее словам, в очередь она встала еще в 2010 году, ждала несколько нет, но до сих пор не имеет права на выделение положенного участка.

В тот же день губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с Журовой, обсудил с женщиной ее проблему и даже извинился за поведение своих подчиненных. "Корень этой проблемы – бездушие чиновников, которые не объясняют людям их права", – заявил глава региона. По его словам, то, что бесплатную землю дают только семьям с четырьмя детьми, является мифом.

Традиционно жаловались президенту и на плохие дороги. "Они просто ужасные", – сокрушался житель Моздока (Республика Северная Осетия – Алания). Сразу после этого в бюджете региона каким-то чудесным образом нашлось 118 миллионов рублей на ремонт дорожного покрытия.

По словам председателя комитета дорожного хозяйства республики Тариэля Солиева, о Моздокском районе власти не забыли. При этом за два последних года, заявил чиновник, там было отремонтировано аж 13 километров дорог. Вряд ли этими скромными цифрами можно гордиться, но раз уж власти РСО - Алания разглядели в республиканской "кубышке" 118 миллионов на эти нужды, то, видимо, стоит ожидать гораздо больших объемов работ. Главное, чтобы на следующий год местным жителям вновь не пришлось обращаться к президенту, а главе государства, в свою очередь, задавать нетленный вопрос – "Где деньги, Зин?".





Ожидаемо Владимиру Путину пожаловались и на драматический рост цен на бензин. К президенту обратился житель Санкт-Петербурга Алексей Караваев, который попросил главу государства вмешаться в происходящее. Винить каких-то конкретных лиц в росте цен на топливо Путин не стал. Отметив лишь, что повышение стоимости – это результат стремления нефтяных компаний заместить за счет россиян выпадающие доходы от продажи дорожающей нефти.

На ситуацию тут же обратила внимание Федеральная антимонопольная служба, которая возбудила несколько дел по факту завышения цен в регионах. На местах же приехавшие заправлять автомобили люди удивились неожиданно подешевевшему топливу. Так, магаданские автолюбители принялись шутить, что вскоре к ним за бензином съедется вся Россия. Еще бы, ведь литр 92-го бензина на одной из местных заправок стол 2 рубля 20 копеек. Чудеса, не иначе.

Ставки по ипотеке – еще одна актуальная тема для россиян. К президенту обратился отец многодетной семьи из Иваново Дмитрий Верховских. Мужчина пожаловался, что банк не снижает ему ставку с 13% до льготных 6%. У Верховских же в семье трое детей, а работает он один, поэтому обслуживать кредит семье непросто.





Многодетный отец обратился к Путину в 14:36 (по Москве), и уже ближе к 18:00 временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский отчитался: ипотечная ставка семье Верховских была снижена. Правда, не до 6%, а до 9,5%. Таким образом, на решение проблемы у местных чиновников ушло чуть больше трех часов.

Обратились к президенту и жители алтайского поселка Старая Суртайка. По их словам, местные чиновники намерены закрыть единственную в населенном пункте школу. Всему виной – острая нехватка специалистов. Путин по конференц-связи попросил объяснить создавшуюся ситуацию врио главы региона Виктора Томенко.

И вновь прямая линия помогла решить проблему там, где ранее чиновники лишь разводили руками: в пресс-службе администрации Алтайского края сообщили, что подберут педагогические кадры для учебного заведения. Более того, в скорости принятия решения местные чиновники даже обогнали коллег из Ивановской области. С момента обращения жителей и до заявления пресс-службы местной администрации прошло всего лишь полтора часа.





А вот у должностных лиц из Хабаровского края реакция оказалась не столь молниеносной. Примерно в 12:50 Владимиру Путину рассказали, что на колл-центр обратился житель Москвы, который был недоволен программой "Дальневосточный гектар". Мужчина жаловался, что получил участок в 312 километрах от Хабаровска, а землю поближе якобы разобрали чиновники.

Реакция администрации региона последовала уже за полночь. Первый вице-премьер правительства Хабаровского края Юрий Чайка заявил, что местные власти будут разбираться в ситуации. При этом чиновник не исключил, что москвич сможет получить другой участок.

Тему Дальнего Востока на прямой линии продолжил один из волонтеров, который сообщил об обращении авиаинженера из Комсомольска-на-Амуре. Мужчина сетовал, что не смог устроиться по специальности и был вынужден пойти красить крыши. Реакции от губернатора Хабаровского края пришлось ждать еще дольше – более 17 часов.

Но, как говорится, хорошо все то, что хорошо кончается. Глава региона пообещал найти инженеру новую работу. "Я приеду в Комсомольск и, если он там, постараюсь с ним встретиться и поговорить. Я ему помогу найти работу, сто процентов", – заявил чиновник.