Многодетному отцу снизили процент по ипотеке после общения с Путиным

Многодетный отец из Иваново добился снижения ипотеки на несколько процентов после обращения к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии. Как сообщает newizv.ru, Дмитрию Верховских понизили ставку по жилищному кредиту с 13 до 9,5% через три часа после эфира.



Мужчина в ходе прямой линии обратился к Путину с вопросом о сокращении ставок по ипотечным кредитам, в том числе для многодетных семей. Он рассказал, что оформил кредит под 13% годовых. Верховских пояснил, что не может быть участником новой программы льготного ипотечного кредитования для семей с двумя и более детьми, потому что у него их четверо.