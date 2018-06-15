В Хабаровском крае бешеные лисы атаковали людей

С начала июня в Хабаровском крае выявлено два случая бешенства у лис, сообщает novostivolgograda.ru. Животные забирались на участки, где проживают люди, и вели себя очень агрессивно.



В обоих случаях дикие лисы были отловлены. Их поместили на карантин, а через несколько дней они скончались. Лабораторные исследования показали, что хищники были заражены бешенством.