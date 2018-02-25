Акробат цирка Запашного рухнул с огромной высоты

Акробат Антон Мартынов упал в во время исполнения трюка на "Ойрат-Арене" в Элисте. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
"На финальном трюке у него оборвался трос, после чего Антон получил травму, ударившись о манеж головой", – рассказал администратор цирка Мстислава Запашного Сергей Белинский. Видео страшного происшествия было опубликовано на YouTube, передает "Интерфакс".
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