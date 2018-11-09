В Нижнем Новгороде в промзоне нашли бомбу

В Нижнем Новгороде у промышленного здания нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили рабочие, пишет newsnn.ru.
Сотрудники технической группы ОМОН оперативно прибыли на место ЧП и установили, что снаряд не содержит взрывчатых веществ. Предмет был изъят и передан сотрудникам правоохранительных органов.
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