Россиянин дорого заплатил за сожительство с 13-летней школьницей

В Омске 51-летнего мужчину задержали за сожительство с 13-летней школьницей. По предварительным данным, девочка сбежала из дома после ссоры с пьющей матерью. Известно, что сама школьница лечилась в наркодиспансере, передает gorod55.ru. По факту сожительства омича и подростка возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста".