Житель Башкирии до смерти забил сожительницу за пьянство

Утром 1 октября в одной из квартир в городе Мелеуз в Башкирии было обнаружено тело 48-летней женщины с признаками насильственной смерти, передает портал mkset.ru. Выяснилось, что накануне ночью с ней поссорился ее 40-летний сожитель. Мужчина был недоволен тем, что женщина употребляла спиртные напитки. Он избил ее руками и ногами по голове и телу. От полученных травм несчастная скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан.
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