В Удмуртии ограбили пришедшую в магазин с 350 тысячами пенсионерку

У 79-летней жительницы города Воткинск в Удмуртии украли 352 тысячи рублей, которые та оставила в ящике хранения ручной клади в универсаме "Пятерочка", передает портал udm-info.ru. Потерпевшая объяснила, что, получая 13 тысяч рублей, в течение нескольких лет копила деньги на покупку земельного участка. Средства она носила с собой, потому что никому не доверяла. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемая – 39-летняя женщина – задержана.
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