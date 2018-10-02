Под Казанью ребенок насмерть обварился кипятком

В Высокогорскую центральную районную больницу под Казанью был доставлен ребенок с ожогами 75% тела, передает портал inkazan.ru. Его тут же перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу. Несмотря на все усилия врачей, от несовместимых с жизнью травм ребенок скончался на следующий день. Сообщается, что ожоги он получил от кипятка. Подробности произошедшего устанавливаются.
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