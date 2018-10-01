Студент умер после дискотеки под Москвой

В Подмосковье обнаружили труп 17-летнего студента Финансового университета при правительстве России. ЧП случилось на базе отдыха "Компонент" в деревне Колтышево Солнечногорского района.
Студент был на танцполе, пил алкоголь, а потом почувствовал себя плохо и ушел в комнату, где и скончался. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, передает телеканал "360".
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