В Подмосковье случилась смертельная авария

Возле деревни Чемодурово под Воскресенском в Московской области произошла авария: грузовик столкнулся с ВАЗ‐2104. В результате происшествия погибли три человека.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, спровоцировав ДТП. По факту аварии проводится проверка, передает телеканал "360".
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