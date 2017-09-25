Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП

Одной из погибших в серьезной аварии под Курском оказалась чемпионка ряда российских регионов по фитнес-бикини Диана Позднякова. Накануне она выступала в Липецке на соревнованиях, откуда и возвращалась.

"Сегодня ночью в страшном ДТП погибла наша спортсменка Диана Позднякова, которая накануне выступала на соревнованиях в Липецке и стала чемпионкой региона по фитнес-бикини. Хочу отметить, что Диана за два года неоднократно занимала первые места на соревнованиях, становилась абсолютной чемпионкой не только Белгородской области, но и других регионов", – сообщил изданию "Газета.ru" президент Белгородской федерации бодибилдинга Сергей Алиев.

ПО ТЕМЕ Самые красивые девушки фитнеса в бикини

По его словам, за этот короткий срок она стала профессиональным тренером и готовила других спортсменов. 8 октября Белгородская федерация бодибилдинга проведет турнир памяти Поздняковой.

В управлении МВД России по Курской области рассказали о причинах ДТП, жертвами которого стали пять человек. По предварительным данным, один из водителей потерял управление и выехал на встречную полосу.

В сообщении на официальном сайте УМВД России по Курской области говорится, что в воскресенье, 24 сентября, около 23:05 на 148-м километре автодороги Курск — Борисоглебск водитель Mitsubishi Carisma выехал на полосу встречного движения, что и стало причиной столкновения с двигавшимся навстречу Peugeot 308. В результате ДТП управлявший Peugeot и три пассажирки машины скончались на месте происшествия. Одна из пассажирок Mitsubishi умерла на следующий день.