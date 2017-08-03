Десятки детей отравились во время фестиваля на Байкале

На танцевальном фестивале Baikal Dance Camp, проходящем на одной из туристических баз Кабанского района, произошло массовое отравление. Госпитализированы 66 детей и 11 взрослых, еще пять человек от госпитализации отказались.

По факту массового отравления детей на туристической базе в Бурятии возбуждено уголовное дело. Деятельность туристической базы временно приостановлена, начато расследование с целью установить причины произошедшего.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении Следственного комитета, попавшего в распоряжение RT.



Роспотребнадзор Бурятии отчитался, что взяты пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды. Кроме того, было проведено обследование сотрудников пищеблока, сообщает Eg.ru.

"По состоянию на 8 часов утра 3 августа 2017 года с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. В Селенгинскую центральную районную больницу поступили 63 человека, в Кабанскую центральную районную больницу – 2 человека, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу – 7. Отказались от госпитализации четверо детей и один взрослый. Таким образом, госпитализированы 72 человека: 62 ребенка и 10 взрослых. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет", – сообщили в Минздраве Бурятии.

