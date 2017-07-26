Полсотни человек отравились макаронами в Москве

Сотрудники двух столичных предприятий обратились к врачам с жалобами на сильные боли и тошноту, передает телеканал "360". Изначально сообщалось о 40 отравившихся, позже это число выросло до 56. Большинство из них доставили в инфекционную больницу.

Пострадавшие предположили, что причиной отравления стали макароны, которые подавали на ужин в служебных столовых. На место прибыли сотрудники Роспотребнадзора.