Массовое отравление в Калининграде закончилось уголовным делом

В правоохранительные органы поступила информация о массовом отравлении в поселке Совхозное, который находится в черте Калининграда. С жалобами на недомогание обратились 56 человек, четверым из них потребовалась госпитализация. По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", передает Flashnord. Подозрение пало на местного предпринимателя, который осуществлял производство и раздачу готовых блюд работникам одного из предприятий. Ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.