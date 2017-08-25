Под Волгоградом из-за пожара перекрыли трассу

В Волгоградской области днем 25 августа вспыхнул сильный пожар. Из-за происшествия правоохранители были вынуждены эвакуировать порядка 1,1 тысячи человек из села Оленье, а также перекрыть проходящую рядом федеральную трассу.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. В тушении пожара задействована авиация. По предварительным данным, пострадавших нет.