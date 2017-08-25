Трагедия на Кубани Скандал с Серебренниковым Главные события Москвы "Дом-2" Интервью

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Под Волгоградом из-за пожара перекрыли трассу

прочитано 190 раз

В Волгоградской области днем 25 августа вспыхнул сильный пожар. Из-за происшествия правоохранители были вынуждены эвакуировать порядка 1,1 тысячи человек из села Оленье, а также перекрыть проходящую рядом федеральную трассу.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. В тушении пожара задействована авиация. По предварительным данным, пострадавших нет.

Публикация от artem (@artemvolozheninov)

Автор: Евгений Мышко25 августа 2017, 21:47

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