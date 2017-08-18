В Подмосковье молдаванка истязала детей для "воспитания"

В Подмосковье перед судом предстанет 31-летняя гражданка Молдавии. Женщину обвиняют в истязании детей. Как установили следователи, с декабря 2016 года молдаванка била металлической частью ремня свою 11-летнюю дочь, а также рассыпала на пол гречку и требовала девочку и ее семилетнего брата стоять на крупе 15 минут, передает агентство "Москва".

Молдаванка свою вину полностью признала, объяснив, что таким образом воспитывала детей. После задержания матери девочку с мальчиком отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.