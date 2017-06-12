В Подмосковье пенсионер угнал три грузовика и сдал на металлолом

В Наро-Фоминске 62-летний мужчина украл три грузовых автомобиля. Похищенные машины пенсионер сдал в пункт приема металла, передает агентство "Москва".
Кражи были совершены с февраля 2017 года по настоящее время. Сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей. Подозреваемы задержан. Возбуждено уголовное дело.
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