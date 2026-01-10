Тайны зимнего леса: кого можно увидеть в заснеженных парках Москвы

Гуляя по зеленым территориям столицы, важно соблюдать правила бережного общения с представителями фауны.

Когда московские парки укутывает снег, кажется, что природа замирает. Но это лишь иллюзия: за белоснежным покровом продолжается бурная жизнь. Многие обитатели городских лесов и водоемов не впадают в спячку — они приспособились к морозам и продолжают свой ежедневный поиск пропитания. Рассказываем, кого можно встретить на природных территориях Москвы в холодное время года.

Хищники в снежной тишине

В вечерних сумерках на ветках деревьев порой проступают очертания сов — эти пернатые охотники не покидают город зимой. Их острый слух позволяет улавливать шорохи грызунов даже под толстым слоем снега. Серая неясыть и ушастая сова освоились в столичных лесопарках: они патрулируют опушки, поляны и прибрежные зоны, выискивая мышей и полевок. Особенно впечатляюще совы выглядят во время снегопада — крупные хлопья создают иллюзию снежной шубы, которая тут же осыпается при первом движении птицы.

Не менее скрытные, но куда более осторожные — лисы. Их ярко‑рыжий мех ярко выделяется на белом фоне, однако увидеть этих зверей можно лишь на рассвете или в сумерках. Зимой лисы ведут одиночный образ жизни, методично обследуя свои владения. Их излюбленный способ охоты — мышкование: зверь чует грызунов под снегом, совершает высокий прыжок и ловко выкапывает добычу.

Среди самых грациозных зимних охотников — ласки и горностаи. Ласка, словно пушистая молния, проносится по снегу, ныряя в каждую норку в погоне за добычей. Горностай чуть крупнее: его легко узнать по черному кончику хвоста и мочке носа. Этот ловкий хищник передвигается длинными прыжками, оставляя на снегу парные следы — настоящее произведение искусства, созданное природой.

Активные грызуны и пернатые постояльцы

Белки не впадают в зимнюю спячку: они регулярно покидают дупло, чтобы отыскать припрятанные запасы. Еще осенью зверьки создают настоящие кладовые — число «тайников» порой достигает нескольких тысяч. Благодаря феноменальной памяти и острому обонянию белки находят большую часть припасов. Интересно, что забытые семена весной прорастают, способствуя обновлению лесных массивов. В морозные дни белки могут питаться корой, почками и грибами.

У незамерзающих участков водоемов зимуют утки — эти птицы не улетают на юг. Хотя добывать естественную пищу им сложнее, они продолжают плавать в привычных местах. Важно помнить: подкармливать уток нужно правильно. Оптимальный корм — необработанное зерно (овес, пшеница, ячмень), дробленые семечки подсолнечника без соли или специальный корм для водоплавающих. А вот хлеб, чипсы, печенье и сладости категорически запрещены: они провоцируют проблемы с пищеварением и могут привести к гибели птиц.

Как вести себя на природе зимой?

Чтобы не нарушить хрупкий баланс городской экосистемы, важно соблюдать простые правила: