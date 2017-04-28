Прогулка львицы по Петербургу попала на видео
Львица по кличке Легенда - символ одного из петербургских клубов единоборств. В Северную столицу ее еще двухмесячной малышкой привезли из Краснодарского края. С тех пор она живет в обычной квартире. Однако в ближайшее время хозяин собирается отвезти животное в крымский парк львов "Тайган", передает Life.ru.
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