Прогулка львицы по Петербургу попала на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в переулке Слепушкина в Петербурге хозяин выгуливает молодую львицу. Зрелище оказалось настолько завораживающим, что проезжающие мимо водители останавливались, чтобы посмотреть на животное, чем спровоцировали пробку.

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