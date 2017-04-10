В Подмосковье спасли утопавшую в болоте лошадь

Животное обнаружили в десяти метрах от берега. Сначала вызволить лошадь из трясины пытались трое молодых людей. Они рассказали, что катались на лошадях вдоль берега реки, когда вдруг одна из кобыл, испугавшись, понесла в сторону воды, где провалилась в болото.

Прибывшие на место ЧП спасатели продели под ноги животного пожарный рукав и стали подтягивать лошадь к берегу. Кобыла была напугана, как только удавалось ее немного освободить из ила, она начинала биться, вырываться и еще плотнее увязала в болоте, передает "Газета.ру".

К спасению животного присоединились жители близлежащих домов. В конце концов, оно, измотав само себя, успокоилось и спасателям удалось просунуть под его живот носилки "волокуши" и привязать к ним веревки. Лошадь доставала из болота 2,5 часа. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.