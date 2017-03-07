В лифте жилого дома на Кубани расстреляли двоих мужчин

В лифте одной из многоэтажек Армавира обнаружили тела двух мужчин. На трупах имеются огнестрельные ранения, передает "Газета.ru".
По предварительным данным, погибшие занимались торговлей. У одного из мужчин могла быть крупная сумма денег. Неизвестный подкараулил их ранним утром и расстрелял при выходе из лифта.
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