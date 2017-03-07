В Коми грузовик протаранил пассажирский поезд

Утром 7 марта на железнодорожном переезде между станциями 47-й километр и Усть-Вымь грузовик въехал в пассажирский поезд, следовавший из Сыктывкара в Москву. "Локомотивная бригада применила экстренное торможение", – цитирует Flashnord пресс-службу Северной железной дороги.

Пострадавших нет, повреждений не получили ни локомотив, ни сам путь. Также удалось избежать схода вагонов с рельсов. Поезд отправился со станции Усть-Вымь с задержкой на 18 минут. На движение других составов инцидент не повлиял.