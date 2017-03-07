Отзывчивый тагильчанин сломал девушке ногу
Судя по представленной экспозиции, эта история произошла еще летом. Видео дождалось своего часа, но и по прошествии времени понятнее не стало.
Девушка попросила своих кавалеров сломать ей ногу и поставила конечность на скамейку так, чтобы было удобнее это сделать. Отзывчивый молодой человек прыгнул спутнице на колено, буквально вывернув его. В правоохранительные органы никто не обращался, поэтому в полиции Нижнего Тагила прокомментировать инцидент не смогли, передает URA.RU.
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