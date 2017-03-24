Худеющий к лету министр угодил в реанимацию с инсультом
Министр энергетики занимался на эллипсоиде, чтобы похудеть к лету. Во время интенсивной физической нагрузки Леонид Неганов почувствовал острую головную боль.
После этого 45-летнего чиновника срочно доставили в больницу, где диагностировали инсульт, сообщает Life.ru. Пациент находится в реанимационном отделении, ему назначено длительное лечение.
Информацию о госпитализации чиновника подтвердила его жена, но подробности уточнять не стала. Министерство энергетики Московской области Неганов возглавил 1 октября 2013 года.
Отметим, что многие российские чиновники ведут здоровый образ жизни и активно занимаются спортом. Например, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в свои 55 лет может похвастаться мускулистым телом 20-летнего юноши. Кроме прочего, он участвует крещенских купаниях.
Любителем спорта является и официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она восхитила подписчиков красивой фигурой, опубликовав фото из тренажерного зала. "Напоминаю: скоро весна!" – подписала снимок дипломат.
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