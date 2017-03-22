Начальник полиции приказал скинуться ему на премию

Командир батальона архангельского управления МВД приказал подчиненным скинуться ему на Новый год. Свое требование он обосновал тем, что не получил ежегодную премию.

В отношении высокопоставленного стража порядка возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства преступления. Полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий.

В пресс-службе архангельского управления Следственного комитета России сообщили, что командир батальона был лишен новогодней денежной премии. В связи с этим он приказал подчиненным "передать ему по шесть тысяч рублей" из полученного ими вознаграждения.

"Сотрудники, находившиеся в служебной зависимости, опасаясь возникновения проблем по службе в случае отказа, передали подозреваемому 60 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве. Представитель Следственного комитета отметил, что командир батальона распорядился полученными средствами "по собственному усмотрению".

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что командир батальона был уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. В ведомстве отметили, что по результатам проверки к дисциплинарной ответственности также могут быть привлечены начальники лишившегося премии полицейского.

единственная и самая большая радость - накупил жене и сыну кучу подарков, на что ушла вся новогодняя премия. себе - ничего! — ばかものがたり (@NHKuroYuki) 8 января 2017 г.

Добавим, что 20 марта архангельские следователи по похожему обвинению задержали дорожного мастера десятого разряда одного из участков СЖД. Он неоднократно угрожал подчиненным дисциплинарным взысканием за якобы совершенные проступки и требовал у них деньги за лояльное отношение.

Из страха сотрудники СЖД отдали мастеру 81 тысячу рублей, сообщают местные СМИ. Теперь мужчине грозит штраф от одного до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок от пяти до девяти лет.