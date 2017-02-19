Полицейский выстрелил в себя при задержании стрелка в Москве

В жилом доме в 1-м Курьяновском проезде на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу их охотничьего карабина. Как выяснилось позже, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали его. в результате действий стрелка пострадавших нет. Однако при его задержании полицейский случайно ранил себя из пистолета, передает ТАСС. Он получил ранение в ногу и был направлен в больницу. Жизни и здоровью сотрудника првоохранительных органов ничего не угрожает. Злоумышленник тем временем был доставлен в отдел полиции. Огнестрельное оружие у него было изъято.