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Регионы

Генпрокуратура определила самые опасные регионы России

Фото: wikipedia.org/Andreykor
Генпрокуратура России определила самые криминальные регионы страны. В лидеры антирейтинга попали Республика Тыва и Забайкалье.
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За 10 месяцев 2017 года в Туве было совершено более 3103 преступлений на сто тысяч жителей. Второе место занимает Забайкальский край — там зафиксировано 2110 правонарушений. "Бронзу" получила Сахалинская область, где за 10 месяцев отмечено 2022 преступления на 100 тысяч жителей. В Бурятии, согласно данным Генпрокуратуры, показатель составил 2002 преступления, а в Амурской области – 1950.

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Больше всего уголовных дел было возбуждено в столице, но это не ставит ее на первое место в рейтинге. Ведомство оценивало уровень преступности через соотношение количества зарегистрированных нарушений закона к количеству проживающих человек. Именно поэтому Москва, в которой с начала года зафиксировано больше 117 тысяч преступлений, находится всего на 66-ом месте в рейтинге, передает РИА ФАН.

Хуже у столицы дела обстоят по сравнению с другими субъектами Центрального федерального округа. Московская статистика – 949 преступлений на сто тысяч населения, обеспечила городу 12 строчку рейтинга. Всего в округе 18 регионов. Самыми безопасными из них признаны Тульская и Белгородская области.

Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что Москва стала лидером по снижению общего числа преступлений.  Уровень криминогенности столицы за год упал на 21%. Так, более чем на треть сократилось количество краж, грабежей и разбоев. Кроме того, на 15% снизилось число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства.

Автор: Михаил Войцеховский27 ноября 2017, 20:55

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