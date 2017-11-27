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Кондуктор вышвырнула на мороз ребенка-инвалида на Урале

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Прокуратура Екатеринбурга занялась расследованием инцидента в общественном транспорте. По предварительной информации, кондуктор высадил в мороз из автобуса ребенка-инвалида.
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По информации прокуратуры, инцидент произошел 23 ноября. Школьник, являющийся инвалидом первой группы, вошел в автобус и оплатил проезд.

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После этого к ребенку подошел кондуктор и попросил купить проездной билет. Проездной у школьника был, и он его продемонстрировал, но проверяющий высадил его из автобуса на мороз.

Ребенок вышел на остановке на улице Пехотинцев, половину пути не доехав до своего дома. "В настоящее время по данному факту проводится проверка", – говорится в сообщении прокуратуры.

У перевозчика запросили соответствующие документы. По результатам проверки прокуратура примет соответствующее решение. 

Аналогичный инцидент произошел в 2014 году в Удмуртии. Водитель маршрутки высадил мальчика на пригородной трассе. Школьнику пришлось почти два часа провести на ноябрьском ветру из-за того, что доставлять последнего пассажира до конечной остановки невыгодно.

В 2016 году в Новосибирске из автобуса также высадили ребенка в 25-градусный мороз. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

27 ноября 2017, 12:28

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