Вор уснул с добычей у дома жертвы

Курьезный случай произошел в Краснодаре. Там полицейские задержали незадачливого воришку-бомжа.

К правоохранителям обратилась жительница Карасунского округа. На территории своего дома она обнаружила неизвестного мужчину, который держал ее обувь, куртку и сумку.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка взяли с поличным 36-летнего вора без определенного места жительства, который спал в состоянии алкогольного опьянения, держа награбленное, сообщает сайт "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Краснодару.

Горе-грабителя доставили в отдел полиции. Он пояснил, что несколько часов проспал на месте преступления, а проснувшись, не успел скрыться незамеченным. Сумма ущерба могла бы составить около двух тысяч рублей.

Известно, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В Краснодар он приехал несколько недель назад из Кореновска. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в прошлом году в башкирском селе Киргиз-Мияки. Вечером 8 марта местную жительницу ждал неожиданный сюрприз. Она обнаружила в своей кровати спящим неизвестного мужчину. Ее муж вызвал полицию, которая задержала незваного гостя.

Им оказался вор-домушник, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина собрал съестное в пакет, сунул в карман фотоаппарат и флеш-накопитель. Когда настало время уходить, на него вдруг навалилась дрема, он присел на кровать и уснул.