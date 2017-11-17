Под Мурманском упал метеорит
На кадрах видно, как светящийся объект падает сквозь облака, оставляя за собой на темном небе недлинный яркий хвост. После публикации ролика между пользователями соцсетей разгорелись споры о природе явления. Одни предположили, что это метеорит, а другие попытались доказать, что это запуск военных ракет, передает URA.RU.
Артистка обратилась к публике
Потасовка режиссера стала объектом изучения
Певица дала откровенное интервью
Трудно представить себе степень унижения и позора