Под Мурманском упал метеорит

Падение крупного светящегося объекта наблюдали местные жители. Один из очевидцев снял редкое явление на видеорегистратор своего авто.

На кадрах видно, как светящийся объект падает сквозь облака, оставляя за собой на темном небе недлинный яркий хвост. После публикации ролика между пользователями соцсетей разгорелись споры о природе явления. Одни предположили, что это метеорит, а другие попытались доказать, что это запуск военных ракет, передает URA.RU.