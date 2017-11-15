В Прикамье издевались над пациентом травмпункта

Минздрав Прикамья проверяет видео, на котором врачи кричат на пациента. Молодой человек отказывается подписывать согласие на оказание медицинских услуг.

Инцидент произошел в травмпункте города Березняки. Как сообщает 59.ru, пострадавший был доставлен к врачам в состоянии алкогольного опьянения, после того, как упал на улице. Медсестра пыталась заставить его подписать согласие на проведение осмотра, медицинских манипуляций и процедур.

На попавшем в Сеть видео слышно, как молодой человек говорит: "Я распишусь вам, дайте успокоиться, у меня нога болит". После этого раздается громкий звук удара, и пациент начинает кричать от боли. "Заколебал уже, сопляк малолетний", – говорит врач, который нависает над молодым человеком.