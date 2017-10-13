Легковушка протаранила толпу школьников в Башкирии

В Башкирии полиция расследует обстоятельства наезда легкового автомобиля на группу школьников. По последним данным, в результате ДТП пострадали двое детей.

Инцидент произошел в Туймазинском районе Башкирии на автодороге Московка — Туймазы. Легковой автомобиль наехал на группу школьников, которые вместе с учителем возвращались с экскурсии, передает РИА ФАН.

Первоначально сообщалось, что в результате ДТП пострадали четверо детей. По последним данным, травмы получили два ребенка, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя пресс-службы ГИБДД по региону.

По информации правоохранительных органов, автомобиль "Жигули" проезжал по дороге в тот момент, когда дети фотографировались у стелы. Внезапно машина потеряла управление и задела школьников по касательной.

Пострадавших осматривают медики. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Тем временем появились первые кадры с места ДТП. На них видно, что совершивший наезд на школьников автомобиль значительно поврежден – у него выбиты лобовое и боковые стекла.