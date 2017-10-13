Легковушка протаранила толпу школьников в Башкирии
Инцидент произошел в Туймазинском районе Башкирии на автодороге Московка — Туймазы. Легковой автомобиль наехал на группу школьников, которые вместе с учителем возвращались с экскурсии, передает РИА ФАН.
Первоначально сообщалось, что в результате ДТП пострадали четверо детей. По последним данным, травмы получили два ребенка, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя пресс-службы ГИБДД по региону.
По информации правоохранительных органов, автомобиль "Жигули" проезжал по дороге в тот момент, когда дети фотографировались у стелы. Внезапно машина потеряла управление и задела школьников по касательной.
Пострадавших осматривают медики. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Тем временем появились первые кадры с места ДТП. На них видно, что совершивший наезд на школьников автомобиль значительно поврежден – у него выбиты лобовое и боковые стекла.
Первые фото с места ДТП в Башкирии, где водитель въехал в толпу школьников https://t.co/8C55ACRMY7 pic.twitter.com/dk43fH7Kwl— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 13 октября 2017 г.
Колдун сделал страшное предсказание счастливой Диане
Супруга объяснила свое решение развестись
Американские СМИ разразились "конспирологической" теорией
Актриса извелась из-за обвинений в "холодности"