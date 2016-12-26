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В Петербурге объявились дворники-экстремалы
Судя по кадрам видео, мужчина идет вдоль набережной, совершенно не боясь провалиться под тонкий лед. Видимо, страх утонуть дворнику удается побороть благодаря "страховке", передает Life.ru. Работник метлы и лопаты обвязан вокруг пояса веревкой, второй конец которой держит его коллега, находящийся на берегу.
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