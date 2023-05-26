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Пятница 26 мая

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"Весь мир – мой дом": Свиридова неловко оправдалась за сына-эмигранта

"Весь мир – мой дом": Свиридова неловко оправдалась за сына-эмигранта
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Певица рассказала, что думает о жизни наследника за границей.

Пик популярности известной певицы Алены Свиридовой пришелся на 90-е годы. Раньше артистка активно выступала и считалась настоящим секс-символом, а теперь, в свои 60, уже не так часто радует поклонников свежими хитами и выходами в свет. Однако связи с фанатами звезда по-прежнему не теряет.

Накануне Свиридова стала гостьей передачи "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым. В студии программы певица ответила на несколько вопросов, которые волнуют многих почитателей ее творчества, и заговорила на очень личную тему.

Поклонники артистки знают, насколько редко она рассказывает о своей семье. Звезда не любит делиться деталями жизни своих близких, но в этот раз сделала исключение. Отвечая на вопрос Корчевникова, Свиридова раскрыла, как живут ее взрослые сыновья.

Старший наследник исполнительницы, 40-летний Василий, обосновался за океаном. По словам артистки, в свое время она отправила сына за границу учиться, чтобы у него была возможность увидеть мир. Теперь звезда жалеет, что отпрыска нет рядом, но надежд на его возвращение не питает.

"Вряд ли (вряд ли вернется – Прим. ред.), там уже дом. Поэтому, знаете, у меня ощущение, что весь мир – это мой дом. Вот честно", – неловко оправдалась за сына-эмигранта певица.

А вот младший наследник Алены Свиридовой, 19-летний Григорий, уезжать, судя по всему, не собирается. Молодой человек живет в России и учится на первом курсе ГИТИСа.

26 мая 2023, 12:30
Алена Свиридова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Программа "Жизнь и судьба"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Свиридова похвасталась широкими бедрами

Петр Аксенов и Андрей Григорьев-Апполонов
Яна Рудковская
Вячеслав Манучаров
Данко (Александр Фадеев) со спутницей
Анастасия Кочеткова
Екатерина Одинцова и Екатерина Полозова
Никас Сафронов
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