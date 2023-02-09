Предложение студий в Москве выросло на 75%

Но продать их застройщикам будет сложно.



На столичном рынке новостроек резко увеличилась доля студий. Это один из самых востребованных форматов квартир в последнее время из-за их низкой стоимости по сравнению с лотами большей площади.



Предложение студий превысило 14,1 тыс. лотов, 9,7 тыс. из которых предлагаются в ЖК в старых границах Москвы. По разным оценкам, количество студий за год выросло на 60-75%.

В настоящее время каждый пятый лот в новостройке – это студия. Больше всего малогабаритных вариантов представлено в классе «комфорт». Но в дорогих новостройках также все чаще проектируются студии. Например, в сегменте «премиум» предложение за год выросло на 69%.

Средний бюджет сделок со студиями сейчас составляет 8,9 млн рублей. Средняя площадь приобретаемого жилья – 24,5 "квадратов".

Аналитики уверены, что реализовать столь большой объем студий застройщикам будет сложно. Многие лоты представлены в тех ЖК, которые были выведены на год несколько лет назад.

В то время на рынке около 14% сделок совершались с инвестиционной целью. И инвесторы предпочитали именно студии как самый быстро окупаемый формат. Однако за последний год таких покупок стало на 5% меньше, и показатель продолжает снижаться.