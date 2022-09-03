Долго копила: потратившуюся на квартиру в Дубае Бородину поставили перед сложным выбором

Ксения Бородина ответила подписчикам однозначно.

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Не так давно Ксения Бородина обзавелась недвижимостью в Дубае. Эксперты посчитали, что телеведущая потратила на квартиру в Объединенных Арабских Эмиратах не менее 18 миллионов рублей, ведь именно столько необходимо заплатить, чтобы получить статус резидента ОАЭ.

Бородина уже однажды говорила, что ее с малых лет учили вкладывать денежные средства в недвижимость, поэтому недавнее высказывание телеведущей не стало для многих открытием. Отвечая на вопрос вопрос подписчика о том, что стоит делать — копить на квартиру или тратить деньги на удовольствия, знаменитость ответила, что на первом месте у нее всегда жилье, и только потом развлечения.

Однако нельзя сказать, что такой вопрос легкий. Напротив, для большинства людей это довольно сложный выбор. Наверняка, Ксения, как и большинство людей, долго копила на квартиру и спустя время осуществила свою мечту.

Ранее Ксения Бородина заставила поклонников всерьез беспокоиться о своем здоровье. Телеведущая сообщила о срочной необходимости посещения врача и написала: "Шансов больше нет". Что же случилось со знаменитой телеведущей, писали "Дни.ру".