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В России на вторичном рынке жилья вырос спрос

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В России на вторичном рынке жилья вырос спрос

Снижение ипотечной ставки на готовую недвижимость позволило многим гражданам России совершить в июне сделки по покупке жилья.
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В прошлом месяце на отечественном рынке вторичной недвижимости вырос спрос. При этом расширилась и вилка цен на предлагаемое жилье. По мнению многих риелторов, это связано со снижением ипотечной ставки на готовые квартиры. В июне данный показатель в России установился на уровне 10,5%. В результате большая часть покупателей, которая ранее откладывала денежные средства, решилась на сделки по приобритению собственности.

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Как отмечают эксперты по недвижимости, рынок вторичного жилья более гибкий, потому что цены на квартиры назначают их собственники, а не застройщики директивно. В итоге реальная стоимость жилья устанавливается на основе конкурентных предложений потенциальных покупателей.

Если в прошлые месяцы собственники недвижимости жили ценовыми ожиданиями 2020-2021 годов, то в июне ситуация изменилась. Они привыкли к экономической ситуации в стране и внешним факторам, поэтому готовы торговаться. Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич подчеркнула, что цена продажи, определенная агрегатором, не является истиной. По ее словам, если квартира стоит, например, шесть миллионов рублей, то продавец может уступить до 500 тысяч.

Специалист уверены, что в прошлом месяце рынок вторичной недвижимости оживился именно по той причине, что собственники жилья приняли новые правила игры. По ее словам, в течение всего лета можно ожидать снижения цен до пяти процентов в зависимости от локации.

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2022, 11:56 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

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