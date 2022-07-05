В Москве за полгода стали чаще сдавать жилье в аренду

В Москве сегодня для долгосрочной аредны доступны более 45 тысяч квартир, что почти в два раза больше аналогичного показателя в начале года.



прочитано 63 раза

В российской столице за последние шесть месяцев значительно снизилась стоимость арендного жилья. Снять квартиру в Москве стало дешевле, более того, апартаменты теперь сдают чаще. Так, в среднем ставка уменьшилась на 9-13%, хотя более 60% собственников недвижимости готовы предоставить дополнительные скидки.

Как сообщает РБК, граждане, желающие снять квартиру в Москве, зачастую добиваются снижения стоимости еще примерно на десять процентов от заявленной цены. Сегодня в городе для долгосрочной аренды доступны более 45 тысяч квартир, что почти в два раза больше аналогичного показателя в начале года.

Риелторы говорят о росте предложения жилья в столице в 1,8 раза. По мнению экспертов, многие собственники недвижимости решили вывести в аренду квартиры, которые изначально планировали продавать, что существенно повлияло на рост показателей. Специалисты уверены, что граждане находятся в ожидании улучшения экономической ситуации в стране.

Кроме того, по данным риелторов, сегодня в Москве предложение арендного жилья в пять раз превышает спрос. Из-за этого стоимость квартир в столицы падает. Если в мае минимальная месячная цена аренды установилась на уровне 25 тысяч рублей, в июне экономический показатель составил всего 20 тысяч рублей.