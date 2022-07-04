Россиянам рассказали о штрафах за смену окон в квартире

Взыскание за смену оконного блока могут получить владельцы квартир как в старых, так и в новых зданиях.

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Чаще всего граждане меняют окна в квартире во время летнего сезона, когда на улице устанавливается теплая, сухая похода и ничего не мешает проведению ремонтных работ. Однако, как оказалось, российское законодательство предусматривает наказание за смену окон.

В каких случаях собственники жилья могут получить штрафы, объяснила юрист Мария Спиридонова. В интервью агентству "Прайм" она подчеркнула, что иногда смена оконного блока законодатель может рассматривать как незаконное переустройство.

По словам эксперта, ограничения действуют на квартирные окна, выходящие на фасад дома. За внешнюю отделку здания отвечает, как правило, управляющая компания. Именно она может инициировать проверку, а после установления факта нарушения потребовать у собственника недвижимости устранить неполадки.

Если владелец квартиры отказывается выполнять предписание управляющей компании, то она, по словам юриста, может обратиться в жилищную инспекцию, которая, в свою очередь, уже наложит взыскание на нарушителя.

Кроме того, как отметил специалиста, от собственника квартиры могут потребовать устранения нарушений в исковом порядке, то есть через обращение в суд. Больше всего рискуют владельцы жилья, чьи квартиры находятся в домах, представляющих историческую ценность.

Юрист подчеркнула, что фасады таких зданий всегда находятся под особым контролем. Управляющая компания должна проверять материал нового оконного блока, его цвет, размер, а также конфигурацию. При выявлении нарушения на собственника недвижимости могут наложить штраф в размере до ста тысяч рублей. Смена окон в квартире в этом случае будет приравнена к "самодеятельности".

Аналогичная проблема может ожидать и владельцев квартир в новых домах, если они изменят фасад дома при перепланировке. Например, штраф можно получить за увеличения размера или цвета окон, если у здания есть "колористический паспорт". Риск предстать перед судом существенно возрастет, если строительные работы будут касаться несущих стен.