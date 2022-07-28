"Вынесли из квартиры все вещи": наглая родня обобрала Парфенова на смертном одре

На днях россияне вспоминали известного советского актера Николая Парфенова.

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26 июля королю киноэпизода Николаю Парфенову могло бы исполниться 110 лет. Однако заслуженный артист РСФСР ушел из жизни еще в 1999 году. Более полувека Николай Иванович служил в Театре имени Моссовета и при этом успел сыграть более сотни ролей в кино – пишет RT.

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К сожалению, последние годы жизни артиста выдались очень тяжелыми. В лихие девяностые все сбережения Парфенова буквально в одночасье обесценились, и пожилой мужчина остался лишь с копеечной пенсией – практически в нищете. Помочь актеру оказалось некому.

Когда умерла жена Парфенова, с которой он прожил 47 лет, мужчина остался в одиночестве. Дочь от первого брака и сестра еще как-то поддерживали старика, но время тогда было трудным для всех. Наглые внуки покойной супруги, которые были Парфенову не кровной, но все же родней и вовсе не постеснялись обобрать заслуженного артиста, находившегося уже практически на смертном одре.

"Вынесли из квартиры все вещи, телевизор и мебель, оставив пожилому актеру только старенький диван," – пишет SB.BY.



Когда помощи ждать было уже не от кого, Парфенов мечтал лишь о том, чтобы поселиться в пансионате для престарелых при Доме актера, но и этому не было суждено осуществиться. В учреждение принимали только тех, кто мог отдать свое жилье государству. Артист сделать этого не мог, так как в его квартире оказалась тайком прописана внучка покойной супруги, которая и не думала отказываться от недвижимости.

Николай Иванович ушел из жизни на Рождество в 1999 году. Сестра долго хранила у себя урну с его прахом в надежде, что кто-то из коллег придет попрощаться. Так и не дождавшись этого, сестра Николая Парфенова сама организовала похороны на кладбище в Химках.