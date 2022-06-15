Пережившая выкидыш Бритни Спирс делит с мужем особняк за 11 миллионов долларов

Одиозная звезда Бритни Спирс может поплатиться за опрометчивое замужество. Она рискует стать жертвой альфонса.

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В последние 13 лет жизнь звезды нулевых Бритни Спирс напоминала кромешный ад. Она жила в рабстве у своего отчима, который контролировал каждый ее шаг. Женщину подозревали в психическом заболевании, а сама она не раз давала фанатам повод убедиться в этом. Звезда выходила на связь с поклонниками в обнаженном виде и вела себя неадекватно.

Но в последнее время ее жизнь более-менее наладилась. Недавно Бритни Спирс вышла замуж за своего тренера по фитнесу Сэма Асгари. Пара подписала брачный договор, и теперь артистка перевозит муженька в особняк, купленный ею за 11 миллионов долларов. Поклонники опасаются за Бритни, ведь Сэм может оказаться обычный альфонсом. Многие уверены, что недальновидную певицу может обмануть даже школьник.

На свадьбе у Бритни Спирс были такие звезды как Селена Гомес, Мадонна, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон. Бывший муж 40-летней Бритни Спирс тоже заявился на мероприятие, но его выгнали.

Новый дом Бритни Спирс площадью более тысячи квадратов расположен в Лос-Анджелесе. Для мужа певицы здесь есть собственный бассейн, где он будет проводить тренировки. Также у него есть в особняке личный кинотеатр. Соседями Бритни Спирс и Сэма Асгари стали Кортни Кардашьян с супругом, пишет Пятый канал.

Ранее Бритни Спирс обрадовала поклонников известием о беременности. Однако счастье было недолгим. Вскоре демонстрирующая странное поведение и откровенные снимки в соцсетях Бритни потеряла ребенка. Выкидыш произошел на ранних сроках, сообщает сайт "Вести Подмосковья".