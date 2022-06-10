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"Снижение цен неизбежно": жилье в Москве выходит на новый уровень

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"Снижение цен неизбежно": жилье в Москве выходит на новый уровень

Эксперты считают, что в ближайшие полтора года цены на квартиры будут серьезно скорректированы.
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Россияне, подумывающие о покупке недвижимости в Москве, внимательно следят за переменчивой ситуацией на рынке. Многие боятся, что цены в скором времени станут еще выше. Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев поспешил успокоить таких людей и дал покупателям довольно радужный прогноз на следующие полтора года.

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В эфире "Говорит Москва" эксперт высказал мнение о том, что в скором времени картина на столичном рынке недвижимости будет такая же, как была семь лет назад после введения санкций. Тогда в течение полутора лет цены на московские квартиры снизились на 15%. В других регионах этот процент был чуть ли не вдвое больше – пишет RT. Сейчас история отчасти повторяется.

По данным Апрелева, только с конца весны цены на жилье уже упали на 0,5-1%. Далее тенденция продолжится, рынок жилья в столице – как первичного, так и вторичного – будет постепенно выходить на новый уровень, разворачиваясь к покупателю. Можно предположить, что и ситуация в регионах будет аналогичной.

"Вторичка точно будет снижаться, неизбежно снижение и на первичном рынке," – уверенно заявил эксперт по недвижимости.

При этом не стоит забывать, что только за время пандемии стоимость жилья в главном мегаполисе страны выросла на 30-40% – сообщает телеканал "360".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что продавцы вторичных квартир уже готовы делать хорошие скидки.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2022, 09:32 Источник: "Говорит Москва" ✓ Надежный источник

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